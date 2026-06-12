ケラーは今季73イニングで被弾5本にとどめていた【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）ドジャース・大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる13号を放った。体勢を崩されながらもスタンドへ運んだ規格外のパワーに対し、敵地放送局の実況からも称賛の声が送られている。前日に12号を放っていた大谷は、0-0で迎えた3回の第2打席