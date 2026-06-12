ケラーは今季73イニングで被弾5本にとどめていた

【MLB】ドジャース 8ー6 パイレーツ（日本時間12日・ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる13号を放った。体勢を崩されながらもスタンドへ運んだ規格外のパワーに対し、敵地放送局の実況からも称賛の声が送られている。

前日に12号を放っていた大谷は、0-0で迎えた3回の第2打席、相手右腕ケラーがフルカウントから投じた低めのスイーパーに対し、体勢を崩されながらもスイング。打球速度107.7マイル（約173.3キロ）、飛距離391フィート（約119.2メートル）の当たりは右翼席へ飛び込む先制弾となった。

異次元の一撃に、パイレーツの地元放送局スポーツネット・ピッツバーグも騒然となった。実況のジョー・ブロック氏が「計り知れないパワーです」と脱帽すると、解説のジョン・ウェイナー氏は「（ホームランになるには、投じられた球の）高さが足りないかなと思ったんですが」と驚愕した。さらにブロック氏は「ベーブ（・ルース）は予告ホームランを打っていましたが、どうやらこの球こそ彼（オオタニ）が待っていた球だったようです」と語った。

ウェイナー氏は「左打者相手に低めへ変化球を投げるのは、常に不安があります」とし、「あの球をあれほど鋭く捉え、ライナーでスタンドまで運ぶのは見事です」と称賛。するとブロック氏も「ケラーは本塁打を打つのが最も難しい投手の1人です」と強調し、「それでもオオタニは本当に特別な選手です」と脱帽した。

ケラーは試合前の段階で今季73イニングを投げ、わずか5被弾。被本塁打率0.62はメジャー7位だった。（Full-Count編集部）