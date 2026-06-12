河野洋平元衆院議長の死去を受け、近隣諸国が追悼メッセージを公開している。1993年の「河野談話」発出を評価河野氏は、自社さきがけ連立政権の副総理や、野党時代の自民党総裁などの要職を歴任。自民党ハト派の代表としても知られ、宮沢喜一内閣で官房長官を務めていた1993年には、慰安婦問題をめぐる「お詫びと反省」を明らかにした「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話（河野談話）」を発表した。2009年に議員