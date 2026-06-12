回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、「熟成中とろ（一貫）」を6月12日から3日間限定で全店、特別価格110円（以下、税込み）で販売。同日からサーモンや国産牛などを使用した「サーモンと肉」フェアも期間限定で実施します。【あっ！】“浜田ポテト”もおいしそう！シュールなブロマイドカード全6種のデザインも！豪華“ロッシーニ寿司”“ルーローハン寿司”も「サーモンと肉」フェ