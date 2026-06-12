回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、「熟成中とろ（一貫）」を6月12日から3日間限定で全店、特別価格110円（以下、税込み）で販売。同日からサーモンや国産牛などを使用した「サーモンと肉」フェアも期間限定で実施します。

【あっ！】“浜田ポテト”もおいしそう！ シュールなブロマイドカード全6種のデザインも！ 豪華“ロッシーニ寿司” “ルーローハン寿司”も

「サーモンと肉」フェアでは、生ならではの柔らかくとろっとした食感と、脂の甘みが楽しめる「アトランティック 生サーモン（一貫）」（160円）、うまみが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴の「北海道 サーモン」（270円）、仏料理の王道「ロッシーニ」を寿司で表現した「国産牛のロッシーニ風 黒トリュフソース（一貫）」（380円）、台湾の定番大衆料理「ルーローハン」をイメージした寿司「台湾ルーローハン」（180円）、リンゴチップで燻製（くんせい）した「燻製合鴨ロース」（115円）がラインアップ。

また、くら寿司のアンバサダーを務める「ダウンタウン」浜田雅功さんとの新コラボ商品「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」（500円）も発売します。コラボ商品は、浜田さんの好物のポテトと酸辣湯を組み合わせ、ポテトに酸辣湯味のシーズニングをふりかけて食べる一品。今年6月6、7日に万博記念公園（大阪府吹田市）で開かれた、くら寿司が協賛するMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」発の音楽フェスティバル「ごぶごぶフェスティバル2026」の会場に出店したキッチンカーでも販売され、連日完売となった人気メニューです。「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」には、「くら寿司店長浜ちゃん限定ブロマイドカード」（レアカード1種を含む全6種）がランダムで1枚付属。

くら寿司では、ライフコーポレーション（大阪市淀川区）が展開するスーパーマーケット「ライフ」のプライベートブラント「BIO-RAL（ビオラル）」とコラボした第1弾商品「くら寿司限定アソート（シャインマスカット・いちごグミ／ぶどう・みかんグミ）」も販売中。シャインマスカット・いちごグミは島根県産シャインマスカットのピューレと、宮城県産とちおとめのピューレを100％使用、一方のぶどう・みかんグミは愛媛県産温州みかんの果汁を100％使用した一品です。価格はともに230円〜です。

※価格は店舗によって、異なります。