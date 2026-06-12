油彩や水彩で写実的に洋画を描く美術家団体「示現会」の作品展が、徳島市で開かれています。この作品展は、具象絵画を追求する全国規模の美術家団体「示現会」が、各地を巡回する形で毎年開いています。会場には、全国展から選ばれた作品と徳島支部の会員らが描いた作品、あわせて81点が展示されています。成田禎介さんの作品。長野県・戸隠高原の鏡池を描きました。春を迎え、森の緑が鮮やかに移り行く様子を自由な色彩で表現して