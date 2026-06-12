日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)が11日の練習後、報道陣の取材に応じ、キャプテンのMF遠藤航(リバプール)が左足首負傷でチームを離脱したことについて「単純にショック。悲しいし、悔しいし、彼がいるいないでチームとして全然違うと思う。ただここは乗り越えないといけない壁で、切り替えないといけない」と神妙な表情で語った。涙ながらのミーティングだったようだ。遠藤の離脱は練習直前に選手たちに伝えられたというが