12日朝、由利本荘市山本の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと12日午前7時15分ごろ、由利本荘市山本字山本の民家敷地内にいるクマ1頭を、この家の70代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどで、住宅と畑などが混在する地域です。付近には鳥海山ろく線西滝沢駅があります。警察が注意を呼びかけていま