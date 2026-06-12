レアル・マドリーは11日、ジョゼ・モウリーニョ氏の新監督就任を正式発表した。契約は29年6月までの3年契約となり、プレシーズンが始まる7月13日にチームに合流するようだ。現役引退後、ポルトやチェルシー、インテルを率いたモウリーニョ氏は、10-11シーズンにR・マドリー監督に就任。初年度にコパ・デル・レイ制覇へと導き、11-12シーズンにはラ・リーガを制覇したものの、無冠に終わった12-13シーズン後に退任していた。