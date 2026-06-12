元中日Jr.監督の湊川誠隆氏が明かす…選手の選考ポイントNPBジュニアのセレクションにおいて、指導者は選手のどこを見ているのだろうか。元中日選手で、ドラゴンズジュニアの監督として「NPBジュニアトーナメント」で2度優勝に導いた湊川誠隆氏が、短期間で勝つ集団を作るための選考ポイントや準備の重要性を明かしている。選手選考で湊川氏が重視するのが、キャッチボールの基本動作。チーム結成が8月末で大会は12月末。約4か