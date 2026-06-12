DMM.comのサービス「ちょこんとフィギュア」で作られたフィギュア飼い犬や猫、ウサギやトカゲを手のひらサイズに―。IT大手のDMM.comが昨年9月に始めた受注生産サービス「ちょこんとフィギュア」が好評だ。ペットの写真があれば、小さな3Dフィギュアを手頃な価格で簡単に作れる。サービスを手がける山本佳南子（やまもと・かなこ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝増井菜記者）価格は大きさで異なり、人気の5セン