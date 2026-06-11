キャリントンが「ザ・リング」のインタビューに回答ボクシングのWBC世界フェザー級王者のブルース・キャリントン（米国）が、米メディアのインタビュー動画に登場。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に対して、「ずっと前から彼を倒せると思っている」と挑戦状を叩きつけている。“シューシュー”の愛称で知られるキャリトンは、1月に行われた同級王座決定戦で、カルロス・カストロ（米国）に9回TKO勝ちし