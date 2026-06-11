キャリントンが「ザ・リング」のインタビューに回答

ボクシングのWBC世界フェザー級王者のブルース・キャリントン（米国）が、米メディアのインタビュー動画に登場。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に対して、「ずっと前から彼を倒せると思っている」と挑戦状を叩きつけている。

“シューシュー”の愛称で知られるキャリトンは、1月に行われた同級王座決定戦で、カルロス・カストロ（米国）に9回TKO勝ちし、王座獲得に成功した。来月4日にはレネ・パラシオス（メキシコ）との初防衛戦が待ち受けるが、そんな中、井上戦に対して意欲を示している。

米国の権威あるボクシング専門誌「ザ・リング」は、公式Xにキャリントンのインタビュー動画を投稿した。その中でキャリントンは「もしイノウエがフェザー級に上げることを決めたら、その時点でもう話す必要はないだろう。さあ試合しようってだけさ」と対戦に意欲を見せている。

井上は5月に行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）とのビッグマッチに3-0で判定勝利。将来的なフェザー級への転向を視野にいれている。キャリントンは「分かるだろ？ 俺と彼がフェザー級タイトルマッチで一番良いマッチアップになると思う」と、豪語している。

プロ17戦で17勝（10KO）無敗を誇る王者は、「他のフェザー級王者と戦うよりも俺たちの方が注目を集めるよ。最高な試合になるさ」と自信満々。かねてから井上に対して対戦要求を繰り返しており、「俺は2023年からずっと彼に挑戦状を叩きつけてきたんだ。彼がダウンしたり、弱点を見せたりするずっと前からだ。俺は本当に、ずっと前から彼を倒せると思っていたんだ」と、宣言していた。



（THE ANSWER編集部）