ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、気になる汗じみ対策におすすめの「エアリズム」インナー2種を紹介しています。【画像】今なら990円のアイテムも！ユニクロの「エアリズム」わき汗対策アイテム気になる脇の汗じみ対策「エアリズム」2種公式アカウントは、「脇の汗を吸収してくれるパッド付きのブラキャミソールと、肩や背中まできっちりカバーしてくれるUネックT。お洋服に合わせて好きなタイプを選べます。どち