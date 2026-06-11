ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、気になる汗じみ対策におすすめの「エアリズム」インナー2種を紹介しています。

【画像】今なら990円のアイテムも！ ユニクロの「エアリズム」わき汗対策アイテム

気になる脇の汗じみ対策「エアリズム」2種

公式アカウントは、「脇の汗を吸収してくれるパッド付きのブラキャミソールと、肩や背中まできっちりカバーしてくれるUネックT。お洋服に合わせて好きなタイプを選べます。どちらもこれからの季節にぴったりの優秀アイテムです」とコメント。おすすめのアイテムを動画で紹介しています。

まず、オンラインストア限定商品の「エアリズムアセトリブラキャミソール」（2990円、以下、税込み）をピックアップ。脇の汗を吸収してくれるパッドが付き、ピタッとしたTシャツにも合わせられるアイテムです。

また、肩周りまでしっかりカバーしたい人に、「エアリズムUネックT」を提案。通常価格1290円のところ、6月11日までの期間限定で990円となっています。ユニクロのオンラインストアでは、同日の午後11時59分まで期間限定価格で購入できます。

