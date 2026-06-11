木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者・モデルとして活躍するCocomiが、6月10日、都内でおこなわれた『THE MONSTERS 10周年大展覧会 MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』のプレビューフォトセッションに登場。イベントで語った “10年後の理想像” が、ファンの間で思わぬ反響を呼んでいる。「今回のイベントは中高生を中心に人気をあつめるキャラクター『LABUBU』が登場する『THE MONSTERS』の誕生10周年を記念したも