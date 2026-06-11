木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者・モデルとして活躍するCocomiが、6月10日、都内でおこなわれた『THE MONSTERS 10周年大展覧会 MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』のプレビューフォトセッションに登場。

イベントで語った “10年後の理想像” が、ファンの間で思わぬ反響を呼んでいる。

「今回のイベントは中高生を中心に人気をあつめるキャラクター『LABUBU』が登場する『THE MONSTERS』の誕生10周年を記念したものです。

イベントに招かれたCocomiさんは、テーマにちなみ10年後の理想像を聞かれ、『子育てもひと段落して、演奏活動に復帰していたいなとは思います』と回答しました。

現在25歳のCocomiさんの口から、将来のキャリアだけでなく “子育て” という具体的なワードが飛び出したことで、会場だけでなくSNS上でも大きな注目をあつめました」（スポーツ紙記者）

今回の『子育てもひと段落して』という発言に対し、SNS上ではさっそく “将来予想図” を描く声が相次いだ。

《まずはパパよりカッコイイ旦那みつけられるか気になる》

《いま生んだとしても10歳。10年じゃ子育ては一段落しないんやで》

《今の噂のあの相手とゴールインするのかな》

今回の発言が注目された背景に、昨年報じられた熱愛報道もありそうだ。芸能ジャーナリストが、こう指摘する。

「2025年11月、『文春オンライン』はCocomiさんと男子バレーボール日本代表・小川智大選手の交際を報じています。記事によれば、共通の知人を通じて知り合い、真剣交際に発展したとされています。

双方とも交際について公にはコメントしていないものの、“美男美女カップル” として大きな話題をあつめました。そうした経緯があるだけに、今回飛び出した将来を見据えた発言に対し、ファンの間でさまざまな憶測や想像が広がったのでしょう」

Cocomiは、フルート奏者として幼少期からクラシック音楽の世界で研鑽を積み、着実にキャリアを築いてきた。

「本人が語ったのは、あくまで10年後の理想像で、現時点で結婚や出産について具体的な発表があったわけではありません。それでも、今回の発言は単なる恋愛トークではなく、家庭と仕事の両立を見据えた将来設計の一端だった可能性はありますね」（同）

はたして10年後、Cocomiはどんな人生を歩んでいるのか。ファンの想像は広がり続けそうだ。