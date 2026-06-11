6月9日、7人組女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、女性ファッション誌『LARME』の公式Instagramに登場。ふだんとは一味違う地雷系テイストのビジュアルが公開され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。同アカウントでは《プロフィールをお裾分け》のコメントとともに、誌面の一部を公開。メンバーそれぞれのソロカットとともに、『2026年FRUITS ZIPPERとして大事にしたいこと』などのプロフィール情報が掲載されていた