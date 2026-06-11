6月9日、7人組女性アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが、女性ファッション誌『LARME』の公式Instagramに登場。ふだんとは一味違う地雷系テイストのビジュアルが公開され、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

同アカウントでは《プロフィールをお裾分け》のコメントとともに、誌面の一部を公開。メンバーそれぞれのソロカットとともに、『2026年FRUITS ZIPPERとして大事にしたいこと』などのプロフィール情報が掲載されていた。

「『LARME』は “甘くて、かわいい♡女の子のファッション絵本。” をコンセプトに掲げる女性ファッション誌。ガーリーで幻想的な世界観を特徴としており、アイドルやモデルが、ふだんとは異なるビジュアルに挑戦する場としても知られています」（芸能ジャーナリスト）

メンバー全員分のプロフィールが掲載されたが、特に目を引いたのはソロショットだったという。

「下唇にピアス風のアクセサリーを装着したインパクト抜群のスタイルを披露したメンバーも。ふだんのFRUITS ZIPPERといえば、明るい笑顔やポップでキュートなイメージが強いグループですが、今回は笑顔を封印し、どこかミステリアスな表情を見せていました。メンバーの表現力の幅広さを感じさせる内容でしたね」（同前）

今回紹介された写真は、3月17日に発売された『LARME 068 Spring 2026』の内容とみられる。発売から約3カ月が経過したタイミングで改めて公式Instagramに掲載されたことからも、その反響の大きさがうかがえる。

「雑誌業界では、発売直後だけでなく、その後もSNSで継続的に誌面カットを公開するケースがあります。ただ、その対象となる企画は限られています。今回のように改めて紹介されるのは、FRUITS ZIPPERの注目度の高さを示しているとも言えるでしょう。

アイドルファンだけでなく、ファッション好きの読者層にも訴求力があるからこそ成立する展開です」（同前）

実際、SNSでは《みんなほんとにビジュが良すぎる》《いかにもlarme 感あっていいね》dといった声が寄せられていた。

「FRUITS ZIPPERは、近年、アイドルファン以外からも注目を集めています。鎮西寿々歌さんは2025年から女性ファッション誌『ViVi』、櫻井優衣さんは同年から『Ray』の専属モデルとして活動中です。

グループとしても女性向けイベントやファッション誌への出演が増えており、“かわいいアイドル” という枠を超えて支持を広げています」（同前）

アイドルとしての魅力を、また違った角度から印象づけた投稿だった。