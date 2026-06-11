来年春の大分県議会議員選挙の定数と区割りについて県議会の調査会は「現状維持」とする報告書をまとめました。 【写真を見る】議員定数「現状維持」の報告書まとめる大分県議会 県議会の議員定数調査会は去年9月に設置され、人口減少下での議員定数のあり方を議論してきました。 11日の第8回調査会では国勢調査などを踏まえ「現状維持」とすることを全会一致で決定しました。県内の人口は5年前から4.18パーセント減っ