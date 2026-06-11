Ｒｉｄｇｅ－ｉが堅調に推移している。同社はきょう、複数の専門解析ＡＩを統合し、衛星画像解析からレポート作成など一連の分析業務を自動化する生成ＡＩ基盤「Ｚｅｕｓ」を１５日から提供すると発表。これが株価の支えとなっているようだ。 Ｚｅｕｓは、機密性の高い環境でも利用できるよう、オンプレミス環境で動作する「ＺｅｕｓＥｄｇｅ」と、クラウドで動作が可能な「ＺｅｕｓＣｌｏｕｄ」の２形態で