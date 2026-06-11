ついに発売されたマツダ新型「CX-5」、納期は1.5〜2ヶ月の模様2026年5月21日、マツダは5人乗りミドルクラスSUV「CX-5」を、およそ9年ぶりにフルモデルチェンジして発売しました。販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のマツダディーラーに聞いてみました。2012年2月、初代CX-5がデビューします。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがマツダ新型「CX-5」の全貌です！ 画像を見る！（30枚以上）初代CX-5は