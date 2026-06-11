ついに発売されたマツダ新型「CX-5」、納期は1.5〜2ヶ月の模様

2026年5月21日、マツダは5人乗りミドルクラスSUV「CX-5」を、およそ9年ぶりにフルモデルチェンジして発売しました。



販売店への問い合わせなどの反響について、首都圏のマツダディーラーに聞いてみました。

2012年2月、初代CX-5がデビューします。

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初代CX-5は、同社が誇る新世代技術の総称である「SKYACTIV（スカイアクティブ）技術」を、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーのすべてに採用し、上質で気持ちのいい走りと、優れた燃費性能を両立させました。

また、生命力と躍動感を研ぎ澄ませた造形である「魂動−Soul of MOTION」デザインを採用した記念すべき第1弾モデルであり、クロスオーバーSUV市場に投入する同社のグローバル戦略車という重要な責務を担っていたのです。

結果的に、初代CX-5はヒット作となり、マツダのグローバル販売の約4分の1を占める、基幹車種のひとつとしての地位を確立します。

初代CX-5のデビューからおよそ5年、2016年12月に2代目がデビューします。

2代目CX-5は、ドライバーだけでなく、同乗者も含めた「すべてのお客さまを笑顔にするSUV」をキーワードに、「魂動デザイン」の造形を質感高く際立たせる新開発の「ソウルレッドクリスタルメタリック」を初めて採用。

また車両運動制御技術「SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS（スカイアクティブ ビークル ダイナミクス）」の第1弾「G-Vectoring Control（G-ベクタリング コントロール）」を搭載するなど、マツダの新たな時代を告げるモデルとして、注目を集めます。

そして2代目では、グローバルで累計500万台以上の生産・販売を達成するなど、現行の同社のラインアップにおける主力車種となったのです。

そして、今回デビューしたのが3代目となります。

9年ぶりのフルモデルチェンジとなる3代目CX-5では、開発コンセプトに「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を掲げ、歴代CX-5でユーザーから支持された「魂動デザイン」と「人馬一体の走り」に磨きをかけ、心地よく過ごせる居住空間や高い実用性を備えた荷室を大幅に刷新しています。

また、新たな電子プラットフォーム「MAZDA E／E ARCHITECTURE＋（マツダ イーイー アーキテクチャー プラス）」を採用しており、15.6インチまたは12.9インチのタッチパネル式大型センターディスプレイ、マツダ初のGoogle搭載のインフォテイメントシステムにより、ヒューマン・マシン・インターフェイスを一新しています。

これに加えて、最新の先進安全技術（ADAS）やドライバー異常時対応システムもさらに進化しています。

新型CX-5のボディサイズは、全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mmです。

先代モデルと比較すると、全長が115mm、全幅が15mm、全高が5mm、ホイールベースが115mmそれぞれ拡大されており、ひとまわり大きくなっていることが数値上からも分かります。

車両本体価格は、ベーシックな「S」の2WDが330万円、中級の「G」の2WDが352万円、上級の「L」の4WDが430万6500円です（いずれも消費税込み）。

多くのユーザーが注目しているであろう新型CX-5。納期やユーザーからの反響について、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。

「現時点では展示車のみで、試乗車はこれからなのですが、多くのお客様にご来店いただいております。やはり、先代・先々代CX-5オーナーの方の注目度が非常に高いです。

外観のデザインももちろんですが、内装のデザインや質感にこだわりを持っていらっしゃるお客様が多く、ドアの開閉の手応えを何度も確かめていらっしゃる方もいるほどです。

いまご注文いただければ1.5〜2ヶ月でご納車が可能です」

他のマツダディーラーにも問い合わせてみました。

「展示車を待ちわびたお客様も多く、連日のようにお客様にご来店いただいております。CX-5オーナーの方は新型が特に気になるようで、じっくりと展示車をチェックされていきます。

他のマツダ車のSUVのオーナーの方たちも相次いでご来店いただいております。『ハリアー』や『エクストレイル』、『フォレスター』など、他メーカーのSUVにお乗りの方もご来店いただいております。

外観のデザインがいまっぽくなったと、おおむね好意的に解釈していただいているようです。

ただ、今回はディーゼルエンジンの設定がないため、セールスから説明を受けてはじめて知るお客様も少なくないように見受けられます。

ご納期に関しては、いまご注文いただければ1.5〜2ヶ月でご納車が可能です」

たしかにディーゼルエンジンの設定がない新型CX-5。しかし、全車がマイルドハイブリッド「e-SKYACTIV G 2.5」となったことで、14.2〜15.2km／L（WLTCモード）を確保し、ライバル車と比較しても遜色ない数字です。

また少なくとも、現時点で短期間で納車できるというのは、昨今の事情を鑑みると大きなプラス要因といえるのではないでしょうか。