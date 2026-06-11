【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）らが出演する映画『黒牢城』（読み：こくろうじょう / 6月19日全国公開）の公開を記念して、特別番組「映画『黒牢城』公開記念戦国×密室×心理戦！カンヌが熱狂した戦国系心理ミステリーに迫る」が、6月15日25時35分からTBSにて放送されることが決定した。 ■撮影時のエピソード、思い出も語る 番組では、本