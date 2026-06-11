おととし、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。 きょう、控訴審の判決公判が行われ、仙台高等裁判所は控訴を棄却しました。 一審の判決によりますと、男はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとされていました。