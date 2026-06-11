海外時事クリエイターの僕氏が運営するYouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」が、「【警告】Booking com＆Agoda予約情報流出か！日本人旅行者が標的に…巧妙すぎる詐欺が拡大中【不審メール急増】」と題した動画を公開した。動画では、大手宿泊予約サイト「Booking.com」や「Agoda」を経由した予約情報の流出疑惑と、それを悪用した巧妙なフィッシング詐欺の実態および