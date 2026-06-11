お得に税金の控除を受けられる制度として、ふるさと納税があります。 ふるさと納税は人によって控除を受けられる上限額が異なります。家族構成にもよりますが、受け取っている収入が多いほど上限額も高くなるため、「100万円分のふるさと納税をする」と聞くと、収入が高いのではないかと考える人もいるでしょう。 今回は、ふるさと納税で100万円分買うというのはどういう意味か、また経営者と会社員で上限額に差は出