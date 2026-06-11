日本代表・史上最強の検証（４） かつても「史上最強」と言われ、「ワールドカップでの優勝」を標榜していた日本代表があった。当時と現在の日本代表では、何が変わり、何が変わっていないのか。過去のワールドカップの印象的な敗戦から見えてくるものがある。2014年ブラジルワールドカップが示すものとは――。2014年ブラジルワールドカップの初戦、コートジボワール戦。「自分たちのサッカー」本田圭佑や長友佑都は、