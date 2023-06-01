北中米ワールドカップに挑む日本代表は、６月８日にメキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入った。翌９日は日本を２日に発って以来初のオフとなり、10日にトレーニングを再開。冒頭の15分のみが公開された。練習前には、中部テネシー日本語補習校の子どもたち約90人と交流。記念撮影などを行なった。 39歳のDF長友佑都は日の丸と背番号の「５」が入ったハチマキを巻いて登場し、場を盛り上げた。