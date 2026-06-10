日本生命セ・パ交流戦２０２６西武５×―４広島（１０日・ベルーナドーム）広島・モンテロが２点を追う９回２死一塁で、左翼席への一時同点２ランを放った。敗色濃厚の場面の代打で、起死回生の一発。これが球団通算９０００号のメモリアル弾になった。初球の直球を振り抜き「（本塁打を）もちろん狙っていた。少し詰まった感じがしたけど、力であそこまでいったと思う」と、助っ人らしい仕事。２試合ぶりにスタメンから外