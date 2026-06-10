2戦連発となる3号先制ソロのドラ3新人に「すごいね、大塚くん」■日本ハム 4ー2 DeNA（10日・エスコンフィールド）日本ハムは10日、エスコンフィールドで行われたDeNA戦に4-2で勝利し、2年ぶりの6連勝で貯金を今季最多の4とした。ドラフト3位新人の大塚瑠晏内野手が3回に2試合連発となる3号先制ソロ。新庄剛志監督は試合後の第一声で「すごいね、大塚くん」と感心した。前日は平良から、この日は石田裕から一発。指揮官は「昨