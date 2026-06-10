福岡市東区の九州大病院＝2010年九州大病院（福岡市）は10日、研究室管理の端末がサイバー攻撃を受け、患者43人の名前と手術動画が流出した可能性があると発表した。現時点で悪用されたとの報告はないとしている。病院によると、5月25日に不正アクセスを受け、身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」に感染したとみられる。端末はネットワークから遮断し、被害が拡大しないようにした。警察と連携し原因を調べ