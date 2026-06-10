この記事をまとめると ■道路ではさまざま人がハンドルを握り運転をしている ■自分で「運転が上手い」と過信しているドライバーほど危ない傾向にある ■安全マージンを削った運転をしている人は要注意だ トラックドライバーから見るヤバいドライバーたち 1年を通じて、もっとも遊べる季節であるのが夏。海や川で水遊びをしたり、キャンプをしたり。自家用車にたくさんの荷物を積み込み、遠方へと出向く人たちは数多く存在するこ