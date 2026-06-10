フリーアナウンサーの久下（くげ）真以子（40）が10日、自身SNSで第2子妊娠を発表した。夫は車いすラグビー選手で、2024年のパリパラリンピックで金メダルを獲得した羽賀理之（41）。インスタグラムでは「ご報告この度、第2子を授かり、安定期に入りました」と発表。「妊娠出産育児と、毎日が猛スピードで過ぎ去る中より一層羽賀家が賑やかになる日が楽しみですまずは出産を無事迎えられるよう体に気をつけて過ごしま