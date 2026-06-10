山崎製パンの公式「X」アカウントが、今だけ増量されている「まるごとバナナ」と人気和菓子4品を紹介しています。【画像】クリーム1.5倍「クリームたっぷりまるごとバナナ」クリーム2倍の「ビッグ」サイズも！クリーム好きにはたまらない新商品「まるごとバナナ」は、ソフトなスポンジで、たっぷりのホイップクリームとバナナをまるごと1本くるんだ、定番人気のスイーツ。7月31日出荷分までの期間限定で、クリームが1.5倍とな