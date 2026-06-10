山崎製パンの公式「X」アカウントが、今だけ増量されている「まるごとバナナ」と人気和菓子4品を紹介しています。

【画像】クリーム1.5倍「クリームたっぷりまるごとバナナ」 クリーム2倍の「ビッグ」サイズも！

クリーム好きにはたまらない新商品

「まるごとバナナ」は、ソフトなスポンジで、たっぷりのホイップクリームとバナナをまるごと1本くるんだ、定番人気のスイーツ。7月31日出荷分までの期間限定で、クリームが1.5倍となった「クリームたっぷりまるごとバナナ」が販売されています。

公式アカウントは、「こぼれ落ちそうなほど、たっぷりのクリームを詰め込みました。クリーム好きにはたまらないボリューム満点の新商品です。自分を思いっきり甘やかしたい日にいかがですか？」とコメント。

投稿には、「見つけたら絶対に絶対に買って食べます」「キャー！最高ですね」「ご褒美感すんごい…」との声が寄せられています。

さらに、公式アカウントは6月10日に更新。「一つ一つ個包装されているから、気軽に食べられてとっても便利。本日から6月16日（火）出荷分までのお得な期間をお見逃しなく！『10％増量』のマークが目じるしです」と、増量された和菓子「豆大福」「よもぎ大福」「吹雪まんじゅう」「黒糖まんじゅう」を紹介しています。