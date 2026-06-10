2モーターと66.9kWhで190psに262km自動車の電動化が進む昨今、商用車メーカーもその変化を無視はできない。走行時のCO2排出量は、減らす必要がある。いすゞも、そんな立場に置かれた1社だ。【画像】2モーターで明らかに鋭い加速いすゞD-マックス EV電動ピックアップたちゴツいAT35も全151枚欧州で同社が提供するピックアップトラックが、D-マックス。これまでの動力源は1.9L 4気筒ディーゼルターボエンジンのみだったが、