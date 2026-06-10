2モーターと66.9kWhで190psに262km

自動車の電動化が進む昨今、商用車メーカーもその変化を無視はできない。走行時のCO2排出量は、減らす必要がある。いすゞも、そんな立場に置かれた1社だ。

【画像】2モーターで明らかに鋭い加速 いすゞD-マックス EV 電動ピックアップたち ゴツいAT35も 全151枚

欧州で同社が提供するピックアップトラックが、D-マックス。これまでの動力源は1.9L 4気筒ディーゼルターボエンジンのみだったが、新たにバッテリーEVとして、ツインモーター版が追加されることになった。



いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）

前後のアクスルを個別に電気モーターが駆動する四輪駆動で、最高出力は190psとEVとしては控えめ。最大トルクは33.1kg-mがうたわれ、0-100km/h加速10.1秒、最高速度135km/hという動力性能を得ている。

駆動用バッテリーは、66.9kWh。航続距離は262kmと長くはないが、新しいトヨタ・ハイラックスのEV版は255kmだから、僅かに優れる。急速充電は最大50kWまで。11kWの三相AC充電器も標準で付帯し、コンセントに繋げば最短6時間で満充電にできる。

悪路走破性への影響は最小限

シャシーなどのメカニズムは、基本的にディーゼル版D-マックスと共通。だが、リアサスペンションはリーフスプリングではなく、ドディオン式へ変更されている。

最低地上高と最大渡河水深は210mmと600mmで、ディーゼル版より20mmと200mm低い。他方、ボディが路面と接する角度は、フロントのアプローチで30.5度、リアのデパーチャで24.2度と同値が確保され、悪路走破性への影響を最小限に抑えている。



いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）

スタイリングも従来どおり。違いといえば、サイドやリアにEVのロゴがあしらわれる程度。英国仕様のボディは、荷台長が1785mmのエクステンデッドキャブと、1520mmへ縮まるダブルキャブの2種類があり、今回試乗したのは後者のトップグレードだ。

最大積載量は1000kgまでで、最大3500kgのトレーラーも牽引できる。負荷が増えるほど、航続距離は短くなるが。

パドルで調整できる回生ブレーキ

キャビンも、通常のD-マックスとほぼ同じ。だがEV版では、回生ブレーキの効きを調整できるパドルが、ステアリングホイール裏に備わる。タコメーターは、エネルギーの消費・回生状況を示すパワーメーターに置き換わっている。

ヒーター内臓レザーシートが標準で、樹脂製の部品はどれも頑丈そうだが、内装が高級なわけではない。やや旧式感のあるタッチモニターは8.0インチで、メーターモニターは7.0インチ。スマホとの連携は、無線で対応する。ハンドブレーキは手動のままだ。



いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）

運転支援システムは、アダプティブ・クルーズコントロールや車線維持支援などを利用できるが、後者の反応はやや過敏。ドライバー監視機能は、必要時以外に警告を発せず好ましい。

ディーゼルエンジン版より明らかに鋭い加速

発進させると、ピックアップトラックとしては印象的に静かで滑らか。決して速いわけではないものの、モーター特有のレスポンスの良さと、安定した四輪駆動システムで、ディーゼルエンジン版より加速は明らかに鋭い。

ツインモーターだから、もう少し余裕あるパワーを期待したくはなる。とはいえ、高速道路での追い越しに躊躇するほどではない。乗り心地は、低速域で跳ね気味。特に荷台へ荷物が載っていないと、落ち着きは得にくいようだ。



いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）

操縦性は正確で、狭い車線でもしっかり中央を保て、運転はしやすい。カーブでのボディロールは大きく、フォード・レンジャーのようにSUVライクな走りではないが、ピックアップトラックとして不満のないオンロードマナーだろう。

英国価格は、5万9995ポンド（約1260万円）からで、ディーゼルエンジン版より約2万ポンド（約420万円）も高額。しかし、英国では税制的な優遇を受けられるため、社用車として導入する場合はコストの差が小さくなる。

クラス最高レベルの積載量と牽引重量

ピックアップトラックを必要とする英国の企業にとって、D-マックス EVは魅力的に映るのではないだろうか。運転体験は多くのライバルと引けを取らず、最大積載量や牽引重量は、クラス最高レベルにある。

今回は時間が限られ、現実的な航続距離を確かめられていない。ディーゼルエンジン版より、お値段は少々お高い。それでも競合より有能な、働く電気自動車といえそうだ。



いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）

◯：電動ピックアップトラックとしてはクラス屈指の汎用性 11kWの三相AC充電器が標準装備 定評のある悪路性能

△：運転体験はやや退屈 航続距離は長くなく、荷物を積むほど短くなる

いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）のスペック

英国価格：6万2495ポンド（約1312万円）

全長：5280mm

全幅：1870mm

全高：1790mm

最高速度：135km/h

0-100km/h加速：10.1秒

航続距離：262km

電費：3.8km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2345kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：64.0kWh

急速充電能力：50kW（DC）

最高出力：190ps

最大トルク：33.1kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動



いすゞD-マックス EV eV-クロス（英国仕様）