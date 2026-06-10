6月9日、フリーアナウンサー・古舘伊知郎が自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」にショート動画をアップ。日本国旗を傷つける行為を罰する国旗損壊罪（日本国国章損壊罪）の制定について私見を述べた。「古舘さんは、現在の法案骨子案で “お子様ランチの旗” が除外対象になっているという話題にヒートアップ。『何をやっているの、いったい？ そりゃそうだろうよって話でしょ』と話し、法制定を急ぐあまり、些末な