１０日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７２．９５ポイント（１．１１％）安の２４２９２．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４１．２３ポイント（０．５０％）安の８２８３．３６ポイントと６日続落した。売買代金は１７００億２６７０万香港ドルに拡大している（９日前場は１５５７億８１０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンスが強まる流れ