アルファロメオ初の小型SUV イタリアの伝統あるブランド、アルファロメオ。そのブランドに心酔するファンの多い、ある意味マニアックなブランドとしても知られています。それだけコアなファンに支えられている理由は、独特の美しいデザイン、そして「何より走りありき」と主張するような特徴的な走行フィールにあります。 今回試乗するジュニアは、そんなアルファロメオの新時代を予感させるような小型SUV。もちろんアルファロ