台本読んで困惑「何のことだかさっぱりわかりませんでした」タレントの柴田理恵が、テレビアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜』（公式略称：チー付与）に“暗殺の母役”として出演することが発表された。柴田は2020年1月放送のテレビアニメ『ソマ