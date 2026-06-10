きょう10日（水）からあす11日（木）は、南西諸島では雲が多く、雷を伴って激しい雨の降る所もあるでしょう。朝も所々で強い雨が降っていましたが、きょうの夜からあすの明け方にかけても再び雨の強まるタイミングがありそうです。関東甲信では雲が広がりやすく、午後を中心に雨の降る所がありそうです。その他の地域は概ね晴れて、梅雨の中休みとなるでしょう。ただ、山陰や北日本では午後は発雷確率が高まります。所々でにわか雨