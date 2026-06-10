レアル・マドリードは9日、アルバロ・アルベロア監督がトップチームの監督としての任期を終了することで合意したことを発表した。現在43歳のアルベロア監督は、レアル・マドリードの下部組織出身選手で現役時代には同クラブのトップチームやリヴァプールなどでプレー。現役引退後の2018年1月からレアル・マドリードで仕事を始めながら、2020年9月に指導者に転身し、同クラブのU−14監督に就任した。その後、U−19の監督を経て