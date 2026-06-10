TBS系クイズ番組「東大王」に出演し、“ジャスコ”の愛称で親しまれたクイズプレーヤーでタレントの林輝幸（28）が10日までにXを更新。一般女性との結婚を発表した。林は書面で「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。お相手は一般女性です」と報告。「妻とは2年前に仕事を通じて知り合い、以来私の大きな支えとなっています。『この人とならどんな困難も乗り越えられる』と確信しております」とお相