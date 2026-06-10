親の介護で気を付けることは何か。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「自分らしい老後を過ごしたいなら、自分自身で老後の人生設計を組み立てたい」という――。ライターの吉田潮さんが聞いた――。（第2回／全3回）撮影＝プレジデントオンライン編集部太田差惠子さん - 撮影＝プレジデントオンライン編集部■親の老後資金をくいつぶす子どもの実例今の高齢者は、持ち家率が他の世代に比べて高いうえ、比較的手厚い額