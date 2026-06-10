マッサージに行っても整形外科に通っても、肩こりや腰痛がなかなか良くならないケースがあります。この場合、一般的な筋肉疲労や加齢によるものだけでなく、まれに「がん」などの重大な病気が隠れているケースがあるとされています。【マジで！？】これが「がん」を疑うべき5つの症状です！そこで、一般的な肩こり・腰痛と、重大な病気が隠れている痛みを見分けるコツや受診目安などについて、まえだ整形外科リウマチクリニッ