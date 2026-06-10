ロシアの首都モスクワ郊外で車が爆発し、男性1人が死亡しました。複数のロシアメディアは死亡したのはロシア軍の中将で、暗殺された可能性があると伝えています。ロシア連邦捜査委員会によりますと9日早朝、モスクワ州バラシハの集合住宅の近くで、走行中の乗用車が爆発しました。運転していた男性は現場で死亡が確認されたということです。複数のロシアメディアは、死亡したのは62歳のロシア軍中将だと伝えています。また爆発物は