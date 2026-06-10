エッセー漫画家の「ピリきゅうちゃん」さんの漫画「体育が苦手だったあの頃の私へ」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む学生時代、運動が苦手だった自分に劣等感を抱き、悩んでいた作者。「この世って、運動ができる女から幸せになっていく仕組み？」、そうマイナスに考えてしまうこともありました。しかし、大人になった今、その考え方に変化が…という内容で、読者からは