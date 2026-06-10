エッセー漫画家の「ピリきゅうちゃん」さんの漫画「体育が苦手だったあの頃の私へ」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

学生時代、運動が苦手だった自分に劣等感を抱き、悩んでいた作者。「この世って、運動ができる女から幸せになっていく仕組み？」、そうマイナスに考えてしまうこともありました。しかし、大人になった今、その考え方に変化が…という内容で、読者からは「私も苦手だったから、気持ち分かる」「今つらいけれど、勇気をもらいました！」などの声が上がっています。

体育の時間がつらくて、自信を失っていた日々

「ピリきゅうちゃん」さんは、インスタグラムで作品を発表しています。「ピリきゅうちゃん」さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「体育が苦手だったあの頃の私へ」を描いたきっかけを教えてください。

ピリきゅうちゃんさん「今まさに運動ができないことで悩んでいる人を、少しでも励ませたらいいなと思ったことがきっかけです。自分自身、体育の時間に苦しんできた経験があったので、『自分だけじゃなかったんだ』と思える作品になれば、と思って描きました」

Q.運動ができないと、どのようなことが嫌でしたか。

ピリきゅうちゃんさん「体育ができないと、クラスで活躍ができないように感じてしまっていました。周囲と比べて落ち込むことも多くて、自己肯定感も下がっていたと思います。だんだんと自信を失ってしまう感覚がありました」

Q.運動の中でも、特にどのようなことが苦手でしたか。

ピリきゅうちゃんさん「特に苦手だったのは陸上競技と球技です。とにかく足が遅くて、リレーなどは特につらかった記憶があります」

Q.体育が苦手で苦しい思いをしている人たちに向けて、メッセージをお願いします。

ピリきゅうちゃんさん「運動が苦手でも、大人になるにつれ、人生には楽しいことがたくさん待っています。体育が全てではないので、あまり悲観しすぎないでほしいです。ただ、自分の身体のために、無理のない範囲で体力づくりをすることは大切だと思っています」

Q.ちなみに、最近は何か運動をされていますか。

ピリきゅうちゃんさん「最近はウォーキングや軽いランニングをしています。大人になってからのランニングは、学生時代と違って周囲の目をそこまで気にしなくていいので、気楽に楽しめています。続けていく中で、『自分は体を動かすこと自体は好きだったんだな』と気付きました。運動が苦手な人でも、まずは散歩くらいの軽いものから始めてみるのがお勧めです」

Q.漫画「体育が苦手だったあの頃の私へ」には、どのようなコメントが寄せられていますか。

ピリきゅうちゃんさん「『すごく共感した』という声をたくさんいただいています。自分と同じように悩んでいた人が思った以上に多かったんだと感じました。この作品が、悩んでいる人に少しでも勇気を与えられるものになっていたらうれしいです」